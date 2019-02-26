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09:12

Врачи выяснили, кому грозит рак сердца

медицина

09:12

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 75% опухолей сердца являются доброкачественными. Такую статистику привели кардиологи из Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам врачей, в сердце почти не встречаются злокачественные новообразования.

Рак сердца в основном грозит людям с пороком развития, обусловленным генетическими факторами. Еще одна причина появления симптомов этого заболевания – сильная усталость.

Ежегодно первичные опухоли сердца поражают одного человека на сто тысяч. Если возникает онкология, лечат ее при помощи химиотерапии или хирургического вмешательства.

В ноябре прошлого года хирурги института оториноларингологии имени Свержевского в Москве прооперировали пациентку с редкой врожденной опухолью (холестеатомой) височной кости размером 3 на 4 сантиметра.

Эта патология встречается в 2–5% случаев всех холестеатом височной кости. Опухоль разрушила костные стенки сосцевидного отростка и прилегала к оболочкам головного мозга, большим кровеносным сосудам и распространилась до первого шейного позвонка.

Врачи рассказали, что пациентка обратилась в клинику с диагнозом "образование височной кости справа" после обследования участковым неврологом. Она никогда не страдала отитом и не имела жалоб на ЛОР-органы, но после магнитно-резонансной томографии ей поставили этот редкий диагноз.

Такие заболевания долго не имеют симптомов, однако разрушают окружающую костную ткань, что подвергает опасности крупные кровеносные сосуды, канал лицевого нерва и оболочки головного мозга. Все это может привести к тяжелым последствиям вплоть до летального исхода.

медицина

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