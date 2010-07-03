Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:35

Российские специалисты разработали новый метод лечения рака легких

наука общество медицина

10:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В НМИЦ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге модифицировали существующую методику операций и научились удалять только одну долю легкого. Сейчас в России почти половина всех пациентов с операбельным раком легкого подвергаются полному удалению пораженного внутреннего органа. В центре уже сделано 260 таких операций, сообщает газета "Известия".

Ежегодно в России выявляется более 60 тысяч больных раком легкого. Из них до 80 процентов – это пациенты с четвертой стадией болезни, для которых хирургическое вмешательство неприемлемо.

"Остается примерно 20–30% пациентов, которым показано хирургическое вмешательство. В половине случаев (при периферическом расположении опухоли) удается выполнить лобэктомию. А остальным (при центральном ее расположении) обычно проводят пневмонэктомию, хотя в 80% случаев можно провести бронхопластическую лобэктомию – то есть сохранить здоровую часть органа", – сказал заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ Евгений Левченко.

Врачи отмечают, что рак легкого чаще всего развивается у активно курящих людей старше 60 лет, имеющих ряд сердечно-сосудистых, бронхолегочных и других заболеваний. У этой категории больных после пневмонэктомий отмечается высокая частота осложнений. Однако частичное удаление легкого позволяет улучшить качество жизни пациента.

Ранее сообщалось, что в России за последние пять лет у женщин стали чаще выявлять рак молочной железы.

наука общество медицина

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика