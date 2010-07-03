Российские специалисты разработали новый метод лечения рака легких

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В НМИЦ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге модифицировали существующую методику операций и научились удалять только одну долю легкого. Сейчас в России почти половина всех пациентов с операбельным раком легкого подвергаются полному удалению пораженного внутреннего органа. В центре уже сделано 260 таких операций, сообщает газета "Известия".

Ежегодно в России выявляется более 60 тысяч больных раком легкого. Из них до 80 процентов – это пациенты с четвертой стадией болезни, для которых хирургическое вмешательство неприемлемо.

"Остается примерно 20–30% пациентов, которым показано хирургическое вмешательство. В половине случаев (при периферическом расположении опухоли) удается выполнить лобэктомию. А остальным (при центральном ее расположении) обычно проводят пневмонэктомию, хотя в 80% случаев можно провести бронхопластическую лобэктомию – то есть сохранить здоровую часть органа", – сказал заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ Евгений Левченко.

Врачи отмечают, что рак легкого чаще всего развивается у активно курящих людей старше 60 лет, имеющих ряд сердечно-сосудистых, бронхолегочных и других заболеваний. У этой категории больных после пневмонэктомий отмечается высокая частота осложнений. Однако частичное удаление легкого позволяет улучшить качество жизни пациента.

Ранее сообщалось, что в России за последние пять лет у женщин стали чаще выявлять рак молочной железы.