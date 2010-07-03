Рак молочной железы стали чаще выявлять в России

В РФ за последние пять лет у женщин стали чаще выявлять рак молочной железы. В 2017 году заболевание было выявлено у 70 569 человек (это почти на 20 процентов больше, чем в 2012 году).
У мужчин чаще диагностируют злокачественные новообразования в области трахеи, бронхов и легких. За последние годы выявляемость заболевания выросла на 8,7 процента, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями, что связано с увеличением доли активного выявления злокачественных новообразований и проведением скрининговых методов диагностики для раннего выявления онкологических заболеваний", – рассказали в Минздраве.
В начале февраля Сергей Собянин напомнил о достижениях столичной медицины в борьбе с раковыми заболеваниями. В частности, московским пациентам доступны ПЭТ/КТ-томография, операции с использованием робота Да Винчи, 3D и 4D-лучевая терапия, а также гамма-нож. Москва заботится о расширении скрининговых программ, одна из которых позволяет выявить рак молочной железы на ранней стадии. Кроме того, проводится массовая вакцинация подростков против вируса папилломы человека.
Как в столице лечат рак
В бесплатной акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, приняли участие более 18 тысяч москвичей. Акция проходила 2, 4, 9 и 16 февраля в более чем 40 больницах, поликлиниках и центрах здоровья. Жители города могли проверить свое здоровье, узнать об онкологических заболеваниях, их ранней диагностике, профилактике и лечении, а также пройти различные обследования.
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак – одна из основных причин смертности в мире. Выявленную на ранней стадии онкологию можно вылечить.
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