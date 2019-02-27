Бесплатный онкоскрининг прошли более 18 тысяч москвичей

Более 18 тысяч москвичей в феврале приняли участие в бесплатной акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, сообщает портал мэра и правительства Москва. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.
Акция проходила 2, 4, 9 и 16 февраля в более чем 40 больницах, поликлиниках и центрах здоровья. Жители города могли проверить свое здоровье, узнать об онкологических заболеваниях, их ранней диагностике, профилактике и лечении, а также пройти различные обследования.
Консультации проводили более 300 онкологов, колопроктологов, эндокринологов, онкологов-маммологов, онкогинекологов, онкоурологов и других специалистов. В результате обследований у 3,6% пациентов выявили подозрения на раковое заболевание. Всех их направили на дополнительные обследования.
У 15% нашли узловые доброкачественные заболевания, у 12% – другие патологии. У 60% пациентов патологии не выявлены. Самым популярным исследованием стала маммография, ее прошли более трех тысяч женщин. На втором месте по востребованности – флюорография легких, ее сделали свыше 2,5 тысячи человек. На третьем месте стоит цитологический анализ шейки матки. Ее сделали 2,3 тысячи пациенток.
Как рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, борьба с онкологическими заболеваниями – одно из приоритетных направлений московского здравоохранения. За последние годы в столице внедрили самые современные технологии лечения, в том числе стала доступна 3D и 4D лучевая терапия, используются самые эффективные лекарства, проводятся операции при помощи роботов.
В то же время главной задачей онкологической службы – это раннее выявление онкологических заболеваний. За последние несколько лет в Москве удалось создать условия для своевременного выявления рака. За восемь лет число пациентов, у которых рак выявили на ранних стадиях (первой и второй), вырос более чем на 11%.
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак – одна из основных причин смертности в мире. При этом выявленную на ранней стадии онкологию можно вылечить.
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