Не затягивай! Как быстро проверить здоровье в Москве

Народная мудрость гласит, что здоровье не купишь. Ведь в самом деле: крепкий организм – наш главный капитал. Тем не менее ритм мегаполиса порой диктует свои правила, и зачастую москвичи обращаются к врачам только в крайних случаях.

Медицинская статистика говорит, что основные недуги горожан – сердечно-сосудистые, кожные заболевания, проблемы желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, головные и неврологические боли. Портал Москва 24 решил рассказать, как можно быстро и качественно проверить здоровье в столице.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во дворе

Московские медики охотно идут навстречу горожанам, причем как в переносном, так и в самом прямом смысле. В августе будут проходить очередные дни здоровья, и москвичи смогут получить консультацию специалиста прямо у себя во дворе.

Встречи с врачами будут проходить с 9 августа по 4 сентября. Консультировать будут терапевт, кардиолог и невролог. Также жители города смогут измерить артериальное давление и определить уровень сахара в крови.

В парках

С середины июля в 12 парках проходил марафон "Московское здоровое лето". Участие в нем приняли более 25 тысяч человек. Горожане могли не только проконсультироваться у врачей, но также послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах по здоровому образу жизни.

В результате более тысячи человек обратились с повышенным артериальным давлением, столько же людей узнали, что питаются неправильно, а еще более тысячи горожан мало времени уделяют физической активности.

Прошлым летом в "Сокольниках" проходили мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Горожане могли пройти бесплатные тесты на ВИЧ, наркотики, алкоголь и проверить уровень сахара в крови.

Консультации врачей можно получить в парках



Всех желающих консультировали наркологи, терапевты, эндокринологи, инфекционисты. На вопросы аудитории отвечал главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Евгений Брюн.

В августе того же года москвичи могли проверить сердце на ВДНХ. Это ежегодная акция, которая с момента старта в 2008 году собрала уже свыше 150 тысяч участников. Врачи советуют всем россиянам старше 40 лет проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. По статистике последних лет видно, что число смертей от заболеваний сердца в столице значительно сократилось, такие результаты получили во многом благодаря таким акциям.

Кроме того, в парках Москвы раз в несколько месяцев разворачивают мобильные диагностические пункты в рамках проекта "Пульс города". Врачи общей практики консультируют горожан и гостей столицы по самым актуальным вопросам.

На транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Пульс города" проходил и на МЦК. Мобильные кабинеты и оборудование для диагностики устанавливали в вестибюлях семи станций. Традиционно москвичи могли не только проверить основные показатели своего здоровья, но и задать вопросы напрямую руководству медицинского комплекса столицы.

А в студии телеканала Москва 24 работал настоящий консилиум – профессиональный медицинский совет, который в режиме реального времени помогал врачам диагностических пунктов в спорных и острых ситуациях.

В мае 2017 года на десяти станциях метрополитена специалисты городских поликлиник предлагали пассажирам подземки измерить артериальное давление, а также делились полезными советами о том, как поддерживать его показатели в норме.

В частности, медики рассказывали, какой режим питания способствует нормализации давления, какие продукты важно употреблять, а какие, наоборот, необходимо исключить из рациона при повышенном или пониженном давлении.