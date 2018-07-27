Врачи начали консультировать горожан в 12 столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

География марафона "Московское здоровое лето" расширилась. Врачи проводят консультации на территории, входящей в состав Парка Горького. Шатер здоровья начнет работу в ближайшие выходные. Всего бесплатные консультации можно получить в 12 парках.

Во время марфона можно не только посоветоваться с врачами, но и принять участие в лекциях и мастер-классах по здоровому образу жизни. Мероприятия проходят с 15 июля, в них уже поучаствовали более 25 тысяч человек. Наибольшей популярностью у москвичей пользовались площадки в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Формат проведения марафона "Московское здоровое лето" – консультация докторов по выходным в парках – был выбран неслучайно. Он позволяет горожанам принимать в нем участие всей семьей, совместив посещение врачей с прогулкой в парке. Теперь консультации специалистов доступны и посетителям самой популярной зоны отдыха города – Парка Горького", – рассказал руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, в шатры часто приходят и родители с детьми, а также внуки с бабушками и дедушками. В целом горожане принимают активное участие в марафоне. К специалистам обратились более тысячи человек с повышенным артериальным давлением, еще более 1200 человек узнали, что питаются неправильно, а более 1300 горожан мало времени уделяют физической активности, добавил Хрипун.

За время марафона врачи провели более 33 тысяч исследований, включая флюорографию, измерение артериального давления и индекса массы тела. Всего в шатрах идут консультации по десяти направлениям. Там дежурят врачи общей практики, отоларингологи, дерматологи, неврологи, психотерапевты и педиатры. Специалисты по лечебной физкультуре и врачи-реабилитологи помогают горожанам подобрать оптимальную программу спортивных нагрузок, а психологи и наркологи расскажут, как избавиться от вредных привычек.

Площадка "Правда о курении" в Лианозовском парке пользовалась особой популярностью 15 июля. Более 300 человек смогли получить там консультации врачей-наркологов и провести скрининг-диагностику содержания угарного газа в организме. 21 и 22 июля больше всего посетителей было в шатре "Проверь родинку – спаси жизнь" в "Сокольниках". Более 700 человек смогли задать свой вопрос врачам-дерматологам.

В каждом парке можно научиться оказывать первую помощь и научиться распознавать симптомы инсульта на ранней стадии.

Полный список площадок, расписание лекций и встреч со столичными медиками можно посмотреть на специальной странице марафона на сайте департамента здравоохранения. Консультации продлятся до 9 сентября.