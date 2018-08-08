Здоровье москвичей проверят в городских парках и дворах

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Москвичи смогут пройти профилактические осмотры в городских парках в столичных дворах в рамках дней здоровья.
Врачи больницы им. В.Виноградова департамента здравоохранения Москвы приглашают всех на профилактические осмотры в рамках дней здоровья. Осмотры будут проходить в парках и московских двориках в августе, пишет "Вечерняя Москва".
Мероприятия посвящены 60-летию больницы.
Как уточняется, дни здоровья в парках состоятся 18 и 25 августа. В развернутом мобильном мини-госпитале будут консультировать терапевт, кардиолог и невролог. Также москвичи смогут измерить артериальное давление и определить уровня сахара в крови.
Встречи с врачами в московских дворах будут проходить с 9 августа по 4 сентября.
Как сообщалось ранее, Минздрав оценил состояние здоровья граждан в разных регионах России, выделив области с наибольшим и наименьшим количеством заболеваний. Исследование проводилось по статистике 2017 года. Больше всего болезней выявили в Алтайском крае. На втором месте антирейтинга – Санкт-Петербург, Ненецкий АО , Карелия и Республика Коми.
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