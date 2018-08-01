В Минздраве назвали самые "больные" и "здоровые" регионы России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минздрав оценил состояние здоровья граждан в разных регионах России, выделив области с наибольшим и наименьшим количеством заболеваний.
Исследование проводилось по статистике 2017 года. Больше всего болезней выявили в Алтайском крае: на 100 тысяч жителей пришлось 253 429 заболеваний. На втором месте антирейтинга – Санкт-Петербург, Ненецкий АО , Карелия и Республика Коми – 236 874, 230 700, 230 371 и 230 230 случаев на 100 тысяч человек соответственно.
Реже всего болеют люди в Кабардино-Балкарии – 95 473 на 100 тысяч человек, в Чечне – 112 108, Курской области – 115 123,6, Республике Тыва – 115 621,4 и Астраханской области – 115 921,2, сообщает RT.
Средний индекс заболеваемости по России в 2017 году составил 161 776 недугов на 100 тысяч населения.
Ранее сообщалось, что россияне стали реже страдать психическими заболеваниями. В 2010 году на 100 тысяч человек населения приходилось 2941 случай, а в 2017 году 2697 случаев. Сокращение составило 8,3 процента.
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