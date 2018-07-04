Количество психических расстройств у россиян уменьшилось с 2010 года

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Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева провел статистику заболеваемости психическими расстройствами в нашей стране с 2010 по 2017 годы. Согласно исследованию, количество отклонений за последние семь лет снизилось, передает RT.

В 2010 году на 100 тысяч человек населения приходилось 2941,1 случаев психических заболеваний, а в 2017 году – 2697,3, что на 8,3 процетов меньше.

Также на 17 процентов уменьшилось количество пациентов, которым поставили этот диагноз впервые – с 350,3 до 290,7 случаев на 100 тысяч человек.

Регионы с высоким числом впервые установленных диагнозов по психическим расстройствам:



Чукотский автономный округ (91,7 случаев на 100 тысяч населения);

Республика Крым (84,5 случаев на 100 тысяч населения);

Санкт-Петербург (83,5 случаев на 100 тысяч населения);

Оренбургская область(81,2 случаев на 100 тысяч населения);

Саратовская область(77,7 случаев на 100 тысяч населения).

Самая низкая первичная заболеваемость зафиксирована в Мурманской, Курганской, Ивановской и Волгоградской областях, а также в Бурятии.

Наиболее распространены случаи психических расстройств в Алтайском крае, Чукотском и Ямало-Ненецком Автономных Округах, а также в Пермском и Красноярском краях.

К регионам с наименьшей общей заболеваемостью отнесли Кавказские регионы – Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и столицу России – Москву.

Количество больных психическими расстройствами россиян в 2017 году составило около 3,96 миллионов человек.

Ранее стало известно, что за пять лет снизилось число россиян, которые страдают невротическими расстройствами.