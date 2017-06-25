Проверить состояние здоровья можно будет в "Сокольниках"

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Проверить здоровье и проконсультироваться со специалистами сможет любой желающий 26 июня в парке "Сокольники", где пройдут мероприятия, приуроченные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Выставка медицинских мобильных комплексов откроется на площадке "Здоровье". Там же можно будет пройти бесплатное медицинское обследование, а также пообщаться со специалистами о профилактике и лечении наркомании, алкоголизма и курения. Горожане смогут получить консультацию нарколога, терапевта, эндокринолога, инфекциониста и других специалистов, а также пройти тесты на на ВИЧ, наркотики, алкоголь и проверить уровень сахара в крови.

Кроме того, свои вопросы москвичи смогут задать главному внештатному специалисту-наркологу департамента здравоохранения Евгению Брюну, а также представителям органов власти, общественным деятелям и членам социально-ориентированных организаций.

В этот день в "Сокольниках" также пройдут марафон здоровья "Спорт ради жизни", танцевальный флешмоб "Москва – город здоровья!", а также другие мероприятия.

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков был учрежден 30 лет назад ООН и ежегодно отмечается 26 июня.