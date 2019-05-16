Россиянам подарят день отпуска на здоровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минтруд хочет добавить россиянам дополнительный оплачиваемый день отпуска. Его предоставят для ежегодного медосмотра, пишет "Российская газета".
Сейчас день для диспансеризации работникам дают раз в три года. Чтобы это изменить, ведомство готовит поправки в законодательство и советуется с профсоюзами.
По поручению Дмитрия Медведева до 20 июня министерство должно подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. За сотрудниками старше 40 лет должны закрепить право на ежегодное освобождение от работы на один день для прохождения диспансеризации.
6 мая вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, утвержденный приказом Минздрава. По нему диспансеризацию россиянам 40 лет и старше рекомендуется проходить ежегодно.
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