Россиянам подарят день отпуска на здоровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минтруд хочет добавить россиянам дополнительный оплачиваемый день отпуска. Его предоставят для ежегодного медосмотра, пишет "Российская газета".

Сейчас день для диспансеризации работникам дают раз в три года. Чтобы это изменить, ведомство готовит поправки в законодательство и советуется с профсоюзами.

По поручению Дмитрия Медведева до 20 июня министерство должно подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. За сотрудниками старше 40 лет должны закрепить право на ежегодное освобождение от работы на один день для прохождения диспансеризации.

6 мая вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, утвержденный приказом Минздрава. По нему диспансеризацию россиянам 40 лет и старше рекомендуется проходить ежегодно.

