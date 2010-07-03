Скворцова рассказала о новом порядке диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову.

По словам министра, приказ ведомства был зарегистрирован 25 апреля. Согласно документу, с 18 лет граждане ежегодно будут проходить профосмотры, а с 40 – диспансеризацию.

Глава Минздрава РФ сообщила о новом порядке проведения диспансеризации.

И то, и другое должно проводиться в удобное для людей время. Например, по вечерам и в выходные.

Тем временем в Москве стартует "Всеобщая многодетная диспансеризация". В рамках акции многодетные родители смогут проверить здоровье в районных поликлиниках.

