В Москве стартует "Всеобщая многодетная диспансеризация"

В столице стартует "Всеобщая многодетная диспансеризация", передает портал мэра и правительства Москвы. В рамках акции многодетные родители смогут проверить здоровье в районных поликлиниках.
Консультации и обследования будут проводиться в специальные дни, которые поликлиники согласуют с Объединением многодетных семей Москвы. Продлится акция до конца года.
По словам специалистов, в ходе диспансеризации медики измерят рост и вес пациентов, проверят их внутриглазное давление, а также выпишут направление на анализы, флюорографию, УЗИ и ЭКГ. Мамы старше 39 лет посетят гинеколога и смогут сделать цифровую маммографию. Многодетных родителей также осмотрят эндокринологи, кардиологи, офтальмологи, хирурги, урологи и невропатологи.
Отмечается, что некоторые результаты обследования пациентам выдадут прямо в день приема, а остальные можно будет забрать в поликлинике спустя определенное время. При необходимости многодетных мам и пап направят на дополнительные обследования или на госпитализацию.
Согласно данным статистики, многодетные отцы посещают врача в среднем всего один раз в пять лет, а многодетные мамы – раз в три года, так как им зачастую не хватает времени на себя и на поход в поликлинику. Однако многих проблем со здоровьем удастся избежать, приходя на осмотр к врачу хотя бы раз в год, напомнили медики.
"Всеобщая многодетная диспансеризация" впервые прошла в столице в 2018 году. Тогда в акции приняли участие более шести тысяч человек.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работникам старше 40 лет предоставят выходной для диспансеризации. Также сообщалось, что диспансеризацию в России планируют проводить не только в рабочие часы, но и вечером, а также по субботам.
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