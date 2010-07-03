В Совете Федерации прокомментировали новые правила диспансеризации

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал новые правила диспансеризации и профилактических осмотров, сообщает RT.
В частности, он обратил внимание, что диспансеризация и медицинские осмотры по-прежнему остаются добровольными и бесплатными.
По словам Рязанского, своевременные обследования должны положительно отразиться на здоровье населения, а выявление заболеваний на ранних стадиях позволит сэкономить на высокотехнологичной медицинской помощи.
6 мая вступили в силу новые правила диспансеризации и профилактических осмотров. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет продолжат проходить медицинские осмотры раз в три года.
Людям старше 40 лет будут проводить скрининги для раннего выявления онкологических заболеваний.
Ранее сообщалось, что работники старше 40 лет будут освобождаться от работы на один день один раз в год для прохождения диспансеризации. Обследования будут проводиться не только в рабочие часы, но также вечером и по субботам.
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