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06 мая, 21:30

В Совете Федерации прокомментировали новые правила диспансеризации

власть медицина

06 мая, 21:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал новые правила диспансеризации и профилактических осмотров, сообщает RT.

В частности, он обратил внимание, что диспансеризация и медицинские осмотры по-прежнему остаются добровольными и бесплатными.

По словам Рязанского, своевременные обследования должны положительно отразиться на здоровье населения, а выявление заболеваний на ранних стадиях позволит сэкономить на высокотехнологичной медицинской помощи.

6 мая вступили в силу новые правила диспансеризации и профилактических осмотров. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет продолжат проходить медицинские осмотры раз в три года.

Людям старше 40 лет будут проводить скрининги для раннего выявления онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что работники старше 40 лет будут освобождаться от работы на один день один раз в год для прохождения диспансеризации. Обследования будут проводиться не только в рабочие часы, но также вечером и по субботам.

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власть медицина

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