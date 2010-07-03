Ученые доказали, что дефицит сна провоцирует инсульт

Ученые из Колорадского университета в Боулдере (США) провели исследование, в ходе которого выяснилось, что дефицит сна провоцирует инсульт. Об этом сообщает Дни.ру.
В опросе приняли участие 24 человека в возрасте от 44 до 62 лет. Специалисты для более точного исследования взяли у испытуемых кровь. В ходе эксперимента стало ясно, что половина людей выделяла на сон восемь часов, при этом остальным на сон требовалось около шести часов.
Затем команда измерила экспрессию девяти микроРНК, которые были ассоциированы с воспалением, функцией иммунитета и сосудов. Опыт доказал, что люди, которые спят меньше семи часов, имеют низкие уровни трех молекул-регуляторов, которые препятствуют нормальной работе кровеносных сосудов.
"Сложно точно сказать, почему необходимо спать именно 7–8 часов для сохранения здоровья. Вполне вероятно, чтобы поддерживать уровень этих важных физиологических регуляторов", – говорит ученый Кристофер Десуза.
Авторы считают, что дефицит сна препятствует нормальной работе клеток, выстилающих внутреннюю поверхность артерий, что может привести к инсульту.
Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Согласно результатам исследования Национального исследовательского мордовского госуниверситета, для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.
При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия, то есть высокий уровень липидов в крови. По словам ученых, гипертония, или повышенное артериальное давление, одинаково опасно для представителей обоих полов.
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