Ученые рассказали о первых признаках серьезных заболеваний

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Британские ученые рассказали о признаках серьезных заболеваний, которые можно распознать заранее. Об этом сообщает News.ru.

Согласно исследованию, большинство заболеваний можно распознать по стопам. Например, предрасположенным людям к диабету следует как можно чаще посещать ортопеда. Отмечается, что болезнь приводит к нарушениям чувствительности в конечностях, из-за чего у человека могут появиться мазоли на ногах.

Медики также добавили, что повышенный уровень сахара в крови отрицательно сказывается на кравообращении, тем самым повреждает нервы, в связи с чем больной теряет чувствительность в ногах.

Также специалисты в ходе исследования отметили, что бледные и холодные ноги могут быть первым признаком, который свидетельствует о болезни сердца.

"Это результат нарушенным кровообращением из-за закупоренных артерий. Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп", – отметил врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.



Помимо этого, боли в ногах могут указать на аритмию или неврологические болезни. Специалисты добавили, что ставить себе диагноз по вышеперечисленным признакам не следует, однако, если они были обнаружены, следует обратиться за помощью к врачу.