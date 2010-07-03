Ученые рассказали о первых признаках серьезных заболеваний

Британские ученые рассказали о признаках серьезных заболеваний, которые можно распознать заранее. Об этом сообщает News.ru.
Согласно исследованию, большинство заболеваний можно распознать по стопам. Например, предрасположенным людям к диабету следует как можно чаще посещать ортопеда. Отмечается, что болезнь приводит к нарушениям чувствительности в конечностях, из-за чего у человека могут появиться мазоли на ногах.
Медики также добавили, что повышенный уровень сахара в крови отрицательно сказывается на кравообращении, тем самым повреждает нервы, в связи с чем больной теряет чувствительность в ногах.
Также специалисты в ходе исследования отметили, что бледные и холодные ноги могут быть первым признаком, который свидетельствует о болезни сердца.
"Это результат нарушенным кровообращением из-за закупоренных артерий. Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп", – отметил врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Помимо этого, боли в ногах могут указать на аритмию или неврологические болезни. Специалисты добавили, что ставить себе диагноз по вышеперечисленным признакам не следует, однако, если они были обнаружены, следует обратиться за помощью к врачу.
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