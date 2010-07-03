Ученые из США создали тест на синдром хронической усталости

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Ученые из США разработали первый медицинский тест, который определяет наличие у человека синдрома хронической усталости. Новый метод способен точно оценить распространенность этой проблемы в обществе. Об этом сообщает журнал PNAS.

По словам специалиста из Стэнфордского университета Рона Дэвиса, зачастую эту болезнь считают выдумкой из-за отсутствия диагностики.

"Когда доктора отправляют пациентов с подобными жалобами на проверку крови, почек, печени и сердца, они всегда оказываются здоровыми. Проблема заключается в том, что они искали болезнь не там, где нужно, или делали это недостаточно хорошо", – отмечает Дэвис.

Не так давно ученые обнаружили признаки того, что эта болезнь все же существует и развивается в результате некого "заклинивания" нервной системы в режиме постоянного "чрезвычайного положения". Из-за этого в организме начинают развиваться воспалительные процессы.

Дэвис и его коллеги "вычислили" признаки развития синдрома хронической усталости.

Ученые установили, что все клетки пациентов с СХУ из-за наличия определенного набора молекул гораздо хуже реагируют на стресс. Его источником, например, может стать повышение концентрации соли в крови или резкий рост температуры тела.

Как выяснили специалисты, эти изменения можно отследить, погрузив микроэлектроды в питательную среду и отслеживать, как меняется ее сопротивление при появлении соли в ней. Чем больше меняется этот параметр, тем сильнее клетки реагируют. Это позволяет диагностировать синдром хронической усталости.

Ранее эндокринологи из Испании и Нидерландов сообщили, что диета, которая состоит из продуктов с высоким содержанием йода, способна помочь людям с синдромом хронической усталости.

По оценкам специалистов, от СХУ страдают около 17 миллионов человек по всему миру. Еще у стольких же заболевание не диагностировано. Среди симптомов постоянный упадок сил, головные боли, бессонница и частые мышечные спазмы.

Изучая особенности заболевания, врачи пришли к выводу, что синдром хронической усталости связан с дефицитом йода и проблемами щитовидной железы.