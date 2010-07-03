Ученые связали риск преждевременной смерти с употреблением рыбы

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Чрезмерное употребление жирной рыбы, мяса и молочных продуктов повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.

К такому выводу пришли ученые из Швеции, которые десять лет наблюдали за питанием 70-летних людей. Как пишет портал "Мир24" со ссылкой на MedicalExpress, в эксперименте приняли участие более тысячи человек.

Отмечается, что наблюдаемые с высоким уровнем полихлорированных бифенилов (ПХБ) умирали чаще представителей других групп риска. Как указали ученые, соединения ПБХ содержатся в основном в жирной рыбе (в частности, в лососе), а также в мясе и молочных продуктах.

При этом в исследовании подчеркивается, что авторы не учитывали факторы риска, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Минздрав ранее сообщил, что в 2018 году продолжительность жизни в России у мужчин увеличилась на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года, составив в среднем 72,9 года. Таким образом, эта цифра достигла исторического максимума.