Продолжительность жизни в России увеличилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2018 году продолжительность жизни в России у мужчин увеличилась на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года, составив в среднем 72,9 года. Таким образом, эта цифра достигла исторического максимума, говорится в докладе Минздрава РФ.

Исторических минимумов также достигли младенческая и материнская смертность – за год они снизились на 8,9% и 8,2% соответственно.

В 44 регионах младенческая смертность по результатам прошлого года стала ниже среднероссийского показателя – 5,1 на 1 тысячу родившихся живыми. В 32 регионах не произошло ни одного случая материнской смерти.

Ранее Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни. Основными факторами риска, которые человек может контролировать сам, являются курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.