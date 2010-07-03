Продолжительность жизни в России увеличилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В 2018 году продолжительность жизни в России у мужчин увеличилась на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года, составив в среднем 72,9 года. Таким образом, эта цифра достигла исторического максимума, говорится в докладе Минздрава РФ.
Исторических минимумов также достигли младенческая и материнская смертность – за год они снизились на 8,9% и 8,2% соответственно.
В 44 регионах младенческая смертность по результатам прошлого года стала ниже среднероссийского показателя – 5,1 на 1 тысячу родившихся живыми. В 32 регионах не произошло ни одного случая материнской смерти.
Ранее Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни. Основными факторами риска, которые человек может контролировать сам, являются курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.