Ученые назвали признак преждевременной смерти у мужчин

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Ученые предупредили, что мужчинам, у которых пульс выше 75 ударов в минуту даже в состоянии покоя, может грозить преждевременная смерть. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Таковы результаты исследования, которое стартовало еще в 1973 году. Тогда для тестирования отобрали группу мужчин, которые родились в 1943 году в шведском Гетеборге. В проекте приняли участие 798 человек.

Измерив частоту сердцебиения, их поделили на четыре группы. В первую попали пациенты с частотой пульса 55 и меньше, во вторую – с частотой 55–65. К третьей группе отнесли мужчин с частотой пульса 65–75, а к четвертой – больше 75 ударов в минуту.

Как выяснили ученые, мужчины с пульсом выше 55 ударов в минуту чаще испытывали стресс, а также курили и мало двигались. Кроме того, в четвертой группе уровень смертности от болезней сердца был вдвое выше, чем в первой.

Ранее ученые назвали нарушение питания ключевым фактором преждевременной смерти. По данным Института измерения и оценки здоровья при Университете штата Вашингтон, только в 2017 году из-за неполноценного питания и нарушения пищевого баланса в мире умерло 11 миллионов человек.

Дисбаланс питания чаще всего выражен в двух крайностях, пояснили ученые. Первая заключается в хронической нехватке белков, жиров или углеводов. Вторая – в превышении нормы потребления мяса, сахара и соли.