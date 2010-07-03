Найден способ победить хроническую усталость

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Диета, которая состоит из продуктов с высоким содержанием йода, способна помочь людям с синдромом хронической усталости (СХУ). В этом уверены эндокринологи из Испании и Нидерландов, сообщает РИА Новости.

По оценкам специалистов, от СХУ страдают около 17 миллионов человек по всему миру. Еще у стольких же заболевание не диагностировано. Среди симптомов постоянный упадок сил, головные боли, бессонница и частые мышечные спазмы.

Изучая особенности заболевания, врачи пришли к выводу, что синдром хронической усталости связан с дефицитом йода и проблемами щитовидной железы.

Такую гипотезу ученые выдвинули, заметив, что усталость, плохое зрение и другие симптомы СХУ характерны и для гипотиреоза или недостатка гормонов щитовидки. А проведенные анализы крови пациентов с разными диагнозами подтвердили эту догадку.

Исследователи решили, что людям с СХУ поможет специальная диета. Сейчас они проверяют, поможет ли "йодный" рацион пациентам с хронической усталостью вернуться к нормальной жизни.

А вот ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе уверены, что избавиться от СХУ помогут продукты с витаминами группы В, магнием и L-карнитином. Свой метод они обосновывают нехваткой витамина В6 у людей, страдающих от последствий синдрома.

Ранее специалисты посоветовали тем, кто поздно ложится спать, не пытаться изменить себя – это может негативно отразиться на работоспособности. Отмечается, что ученым удалось идентифицировать гены, ответственные за работу биологических часов.