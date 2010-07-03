Депздрав рекомендовал "совам" жить в комфортном ритме и не пытаться измениться

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал тем, кто поздно ложится спать, не пытаться изменить себя – это может негативно отразиться на работоспособности.

По его словам, японским ученым удалось идентифицировать гены, ответственные за работу биологических часов.

"Они выявили ген, присущий именно "совам", – ген, вызывающий синдром наследственной длительной фазы сна. Японцы пришли к выводу, что "сов" не нужно лечить и переучивать, провоцируя депрессии. Нужно просто найти им достойное применение в обществе", – сказал Тяжельников в интервью Агентству "Москва".

Он отметил, что "совам" и "жаворонкам" не нужно идти против своей природы.

"В то же время ученые считают, что этот часовой механизм пластичен. Он позволяет сдвигать график в ту или другую сторону. Поэтому при правильном подходе "совы" могут без ущерба для здоровья приспособиться к более раннему просыпанию, если не могут обеспечить себе индивидуальный рабочий режим", – сказал он.

Всемирный день сна отмечается в пятницу перед днем весеннего равноденствия. В нынешнем году он выпадает на 15 марта.

Ранее шведские ученые пришли к выводу, что человеческий мозг во время сна сортирует полученную за день информацию, отсеивая ненужную и систематизируя важное. Процесс обработки информации во время сна исследователи сравнивают с работой компьютера. Ночью мозг "сжимает" и архивирует все важные данные, а ненужные – подвергаются еще большему сжатию. Этот процесс называется "скейлинг с уменьшением".