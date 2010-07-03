Почти 35 тысяч москвичей обследовались в городских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 35 тысяч человек обследовались в столичных парках после открытия павильонов "Здоровая Москва", сообщает портал мэра и правительства города.

Там можно пройти диспансеризацию и проконсультироваться со специалистами. Прием врачей длится с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Общая диагностика занимает около одного часа.

Сейчас в парках есть 46 павильонов здоровья. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.

Сначала измеряют рост, вес и другие параметры пациента. Проводится электрокардиография, проверяется артериальное давление.

В процедурном кабинете можно сдать экспресс-анализ на глюкозу и холестерин в крови (забор крови из пальца). Кровь из вены берут для общего анализа. Пациента могут отправить на дополнительные обследования, некоторые из них можно пройти там же. После диспансеризации врачи выдают подробное медицинское заключение.

Офтальмологов, педиатров, оториноларингологов и аллергологов можно посетить и в павильонах, по отдельному расписанию. А в выходные и праздники рядом по особому графику работают мобильные флюорографы.

С 26 июня в четырех парках открываются веранды здоровья. А во флагманских офисах "Мои документы" доступны кабинеты "Мое здоровье". Там можно пройти экспресс-проверку состояния здоровья. До 30 июня во всех центрах госуслуг предлагают измерить артериальное давление и получить консультации врачей.