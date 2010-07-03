Все павильоны "Здоровая Москва" начали работать в столице

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Почти 50 павильонов "Здоровая Москва", где можно бесплатно проверить здоровье, начали работать в городе, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"За время работы павильонов летний тест здоровья уже прошли более 19 тысяч жителей столицы. Все обследования занимают не более часа, причем пройти их можно бесплатно в любом павильоне независимо от того, к какой городской поликлинике прикреплен пациент. Если посетитель не прикреплен, он сможет сделать это прямо в павильоне", – рассказал руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

Прежде всего, программа рассчитана на тех, кому не хватает времени сходить в поликлинику – для посещения павильона в парке необязательно записываться заранее. Общее время обследований будет занимать не более часа.

Врачи измерят рост, вес, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление, рассчитают индекс массы тела, определят относительный и абсолютный сердечно-сосудистый риск; возьмут анализ крови по 30 показателям, сделают электрокардиографию. Здесь же можно будет получить консультацию врача-терапевта и пройти онкоскрининг. После прохождения диспансеризации врачи выдадут паспорт здоровья – подробное медицинское заключение. По назначению врача можно будет пройти дополнительные обследования и получить консультации аллерголога, оториноларинголога, офтальмолога.

Посетителю нужно предъявить администратору паспорт, его копию или водительские права, а не прикрепленным к поликлинике понадобится также полис ОМС. Участник акции получает маршрутный лист с перечнем исследований, проходит анкетирование на выявление факторов риска развития заболеваний через инфоматы.

Павильоны работают без выходных и перерывов на обед, с 8:00 до 22:00.



"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"

Выездная программа будет проходить уже второй год подряд. Подробную информацию о работе павильонов "Здоровая Москва" можно будет получить в ближайшее время на сайте mos.ru и на сайте столичного департамента здравоохранения.

