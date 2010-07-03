Названы главные зависимости москвичей

Врач психиатр-нарколог Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Юлия Шевцова назвала основные пристрастия жителей столицы, передает Агентство "Москва".
По ее словам, москвичи наиболее подвержены кофемании, трудоголизму и зависимости от материального комфорта, а также пристрастны к алкоголю, соцсетям и новостным лентам, и вкусной еде – в первую очередь к сладкому.
Она пояснила, что жители больших городов зависимы от состояния комфорта и привыкли жить в тепличных условиях. Что касается кофемании, то это типичная городская привычка, поскольку в условиях сельской местности ежедневно пить кофе как минимум накладно.
В то же время любовь к овощам и фруктам в определенный сезон не является патологией, уточнила Шевцова.
"Большое желание поглощать в начале лета клубнику, а в конце лета и осенью – арбузы и дыни зависимостью не является. Просто человек нуждается в витаминах и полезных веществах, которые есть только в свежих сезонных овощах и фруктах", – заключила она.
Врач посоветовала удовлетворять эту необходимость и кушать клубнику, арбузы, дыню и другие сезонные овощи и фрукты от всей души.
27 июня в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) пройдут лекции и мастер-класс. Гостям расскажут, как остановить процесс старения, научат разбираться в кофе и пригласят поучаствовать в розыгрыше. Также организаторы проведут лекции о здоровом образе жизни и мастер-класс по приготовлению кофе.
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