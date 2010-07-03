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25 июня, 22:46

Москвичей научат правильно варить кофе в павильоне МЦД

общество транспорт

25 июня, 22:46

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Фото: пресс-служба Московского метрополитена

27 июня в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) пройдут лекции и мастер-класс. Программу подготовили ко Дню молодежи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гостям расскажут, как остановить процесс старения, научат разбираться в кофе и пригласят поучаствовать в розыгрыше. Также организаторы проведут лекции о здоровом образе жизни и мастер-класс по приготовлению кофе.

Лекции прочитают специалисты столичного департамента здравоохранения. Всем желающим необходимо зарегистрироваться заранее.

Павильон МЦД открыли полгода назад. За это время здесь провели более 200 экскурсий, а посетителями павильона стали свыше 90 тысяч человек.

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общество транспорт

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