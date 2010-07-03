Демонстрационный павильон МЦД посетило более 90 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посетителями павильона Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала стали 90 тысяч человек.

"Со дня открытия здесь было проведено более 200 групповых и индивидуальных экскурсий и организовано более 40 мероприятий. В павильон часто приходят туристы, в том числе иностранные. За полгода здесь побывали представители Франции, Англии, США, Армении, Казахстана, Украины, Испании, Италии, Великобритании, Китая, Индии", – цитирует Агентство "Москва" представителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что павильон не только информирует посетителей о проекте МЦД, но и все чаще становится площадкой для городских мероприятий.

Проект МЦД предполагает запуск пяти линий. Первыми откроют МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск".

Диаметры будут работать по графику метро – с 5:30 до 1:00. Поезда будут курсировать в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Следующими запустят МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.

Ранее сообщалось, что свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях будут созданы благодаря запуску МЦД. Требуются машинисты, кассиры и другие специалисты.



Что изменится с запуском МЦД



