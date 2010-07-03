Названа дата запуска третьего маршрута МЦД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) планируют запустить в конце 2021 – начале 2022 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Протяженность маршрута Зеленоград – Раменское составит 88 километров. На линии предусмотрены 43 остановки с пересадками на другие виды транспорта.

Так, благодаря МЦД-3 жители подмосковных Химок смогут добраться до центра Москвы в два раза быстрее. Время в пути до первой пересадочной станции Ховрино-2 составит всего пять минут.

Новая линия также позволит разгрузить Ленинградское шоссе. Ожидается, что жители Химок предпочтут поездку на МЦД личному автомобилю.

"По МЦД станут следовать современные поезда с системой климат-контроля, бесплатным Wi-Fi и розетками для гаджетов. Жители Москвы и Подмосковья получат удобный, быстрый, комфортный вид транспорта, сравнимый с метрополитеном и МЦК по уровню пассажирских сервисов", – отметил глава столичного департамента дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Первые два диаметра Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2) запустят в конце 2019 – начале 2020 года. Они будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пять-шесть минут в часы пик. Курсировать будут поезда "Иволга".

