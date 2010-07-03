Метро оснастили терминалами бесконтактной оплаты проезда

На всех станциях столичного метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Теперь оплатить проезд в подземке можно с помощью банковской карты или смартфона. Терминалы установлены на одном или двух турникетах в зависимости от станции. В мэрии обещают, что к концу весны таких терминалов станет больше.
"Мы продолжим оснащать турникеты в метро ридерами для бесконтактных платежей. По количеству таких турникетов Москва – первая в мире. Оплатить проезд с помощью бесконтактной технологии быстрее, чем купить билет в кассе без очереди, а затем дойти до турникета", – отметил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Лискутов.
Он указал, что бесконтактная оплата позволит пассажирам сэкономить в часы-пик до восьми минут.
Кроме того, терминалы с ридерами для бесконтактных платежей установлены на МЦК. Стоимость поездки составляет 42 рубля.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года будет построено более 32 километров линий метро Москвы. В частности, Сокольническую линию продлят в ТиНАО, а также запустят участок Некрасовской линии от "Некрасовки" до "Косино".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.