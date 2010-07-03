Метро оснастили терминалами бесконтактной оплаты проезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На всех станциях столичного метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь оплатить проезд в подземке можно с помощью банковской карты или смартфона. Терминалы установлены на одном или двух турникетах в зависимости от станции. В мэрии обещают, что к концу весны таких терминалов станет больше.

"Мы продолжим оснащать турникеты в метро ридерами для бесконтактных платежей. По количеству таких турникетов Москва – первая в мире. Оплатить проезд с помощью бесконтактной технологии быстрее, чем купить билет в кассе без очереди, а затем дойти до турникета", – отметил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Лискутов.

Он указал, что бесконтактная оплата позволит пассажирам сэкономить в часы-пик до восьми минут.

Кроме того, терминалы с ридерами для бесконтактных платежей установлены на МЦК. Стоимость поездки составляет 42 рубля.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года будет построено более 32 километров линий метро Москвы. В частности, Сокольническую линию продлят в ТиНАО, а также запустят участок Некрасовской линии от "Некрасовки" до "Косино".

