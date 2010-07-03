Метро вырастет на 32 км до конца года

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В Москве до конца 2019 года будет построено более 32 километров линий метро. Как сообщает корреспондент портала Москва 24 со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, в городе в текущем году построят 14 станций подземки. Сокольническую линию продлят в ТиНАО, а также запустят участок Некрасовской линии от "Некрасовки" до "Косино".

По словам Бочкарева, строительство станций Сокольнической линии завершится к концу весны. Движение на Некрасовской линии будет запущено в III квартале текущего года. Кроме того, до конца 2019 года планируется завершить строительство второго этапа Некрасовской линии и части Большой кольцевой линии.

Ранее сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки участка Рублево-Архангельской линии метро от станции "Шелепиха" до станции "Строгино". Его протяженность составит десять километров. Будет построено четыре станции: "Проспект Маршала Жукова", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная" и "Строгино".

