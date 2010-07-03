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08:08

Станцию БКЛ "Стромынка" построят в стиле хай-тек

транспорт метро

08:08

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию "Стромынка" Большой кольцевой линии (БКЛ) построят в стиле хай-тек. С нее можно будет сделать пересадку на станцию столичного метро "Сокольники".

Новая станция поможет разгрузить Арбатско-Покровскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую линии метрополитена, передает портал мэра и правительства Москвы.

В дизайне станции будут преобладать характерные для стиля хай-тек стекло и металл. Эскалаторы отделят стеклянными галереями, а потолки покроют перфорированным алюминием.

"Встроенные в отверстия светодиодные лампочки будут создавать иллюзию мерцающего звездного света", – рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

В оформлении будут преобладать красные, белые и серые цвета. Стены и колонны выполнят из мрамора, а пол из гранита. Для удобства маломобильных горожан павильоны оборудуют лифтами.

В середине сентября Москомархитектура утвердила дизайн станций "Проспект Вернадского" и "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии – их также оформят в стиле хай-тек.

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