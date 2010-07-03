Участок Бирюлевской линии соединит станции БКЛ метро и МЦК

Участок Бирюлевской линии соединит станцию ЗИЛ Московского центрального кольца и станцию "Кленовый Бульвар" Большой кольцевой линии метро, сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что при возведении БКЛ метро закладывается техническая возможность присоединения дополнительных радиусов метро. Как рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, сейчас ведутся предпроектные работы для строительства Бирюлевской линии.
На новой ветке протяженностью 34 километра разместятся 14 станций метро. Глава ведомства напомнил, что Сергей Собянин поставил задачу поэтапно вводить в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии метро.
Так, в прошлом году ввели первый участок БКЛ от "Делового центра" до "Савеловской". В этом году предстоит построить участок от "Нижегородской" до "Лефортово".
Бирюлевскую линию метро построят в Москве после 2023 года. Сейчас проект детально прорабатывается с Москомархитектурой. Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин заявил, что Бирюлевская, а также Рублево-Архангельская ветки метро будут построены после завершения работ на Большой кольцевой линии (БКЛ).
Уже при прокладке БКЛ учитываются камеры съездов на станции "Улица Народного Ополчения" под будущую Рублево-Архангельскую линию, а на станции "Кленовый бульвар" – под Бирюлевскую.
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