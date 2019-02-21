Названы сроки строительства Бирюлевской линии метро

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Бирюлевскую линию метро построят в Москве после 2023 года. Сейчас проект детально прорабатывается с Москомархитектурой, рассказал РИА Новости глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин заявил, что Бирюлевская, а также Рублево-Архангельская ветки метро будут построены после завершения работ на Большой кольцевой линии (БКЛ).

Уже при прокладке БКЛ учитываются камеры съездов на станции "Улица Народного Ополчения" под будущую Рублево-Архангельскую линию, а на станции "Кленовый бульвар" – под Бирюлевскую.

"Мосгорсправка": Бирюлевская линия



Также Хуснуллин отметил, что строительство ветки метро в Рублево-Архангельское могут начать в 2021–2022 годы. Всего на двух новых линиях планируется построить 32 станции.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки Кожуховской линии столичного метрополитена. Ветка протянется от станции "Авиамоторная" до станции "Некрасовка". Проектируемый участок имеет протяженность 8,6 километра.

В 2018 году в столице открыли 17 новых станций подземки, 33 километра путей и два депо. Это рекордные показатели за всю историю метростроения.

В частности, частично запущено движение по Большой кольцевой линии, а также по северному участку Люблинско-Дмитровской линии. Среди самых сложных и важных проектов – станция "Беломорская" Замоскворецкой линии.