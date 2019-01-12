Строительство ветки метро в Рублево-Архангельское могут начать в 2021 году

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Строительство ветки метро в Рублево-Архангельское могут начать в 2021–2022 годы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, уже ведется разработка градостроительной документации. Длина линии может составить около 18,7 километра, передает Агентство "Москва". На ней расположатся семь станций: "Шелепиха", "Улица Народного Ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Это рабочие названия, в процессе их могут изменить.

Ранее сообщалось, что в Москве планируется построить Бирюлевскую линию метро. Она свяжет станцию ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) с Щербинкой. Новая ветка протянется через Бирюлево Восточное и Западное параллельно Курскому направлению железной дороги. С одной из станций этой ветки можно будет пересесть на Большую кольцевую линию (БКЛ).

Также к БКЛ собираются присоединить линию, которая пройдет в Рублево-Архангельское. Пересадка на нее появится на станции "Улица Народного Ополчения". Сейчас проект находится в стадии планировки. По словам Марата Хуснуллина, Сокольническую линию продлят до Коммунарки, а Солнцевскую – до Внукова. Проектируется метро и до Троицка.

В ближайшие пять лет будет открыто 35 станций. С учетом центральных диаметров и МЦК протяженность столичного метро составит около тысячи километров.