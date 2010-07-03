Одобрен проект планировки новой линии метро от "Шелепихи" до "Строгино"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Власти одобрили проект планировки участка Рублево-Архангельской линии метро от станции "Шелепиха" до станции "Строгино". Такое решение приняла 7 марта Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

На участке протяженностью порядка 10 километров построят четыре станции: "Проспект Маршала Жукова", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная" и "Строгино".

Первая расположится на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного. С нее можно будет пересесть на строящуюся станцию "Улица Народного Ополчения" Большой кольцевой линии.

Станция "Бульвар Генерала Карбышева" расположится на пересечении улицы Маршала Тухачевского с бульваром Генерала Карбышева. "Живописная" появится на пересечении улиц Живописная и Паршина, а "Строгино" – на пересечении Строгинского бульвара и Таллинской улицы. С нее можно будет пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии.

Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" с развивающейся территорией "Рублево-Архангельское". Строительство новой ветки позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Строгино и Хорошево-Мневники, создать дополнительные пересадочные узлы на Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линиях метро, а также снизить интенсивность движения автотранспорта по прилегающим магистралям.

Строительство ветки метро в Рублево-Архангельском могут начать в 2021–2022 годы. Длина линии может составить около 18,7 километра. На ней расположатся семь станций: "Шелепиха", "Улица Народного Ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Это рабочие названия, в процессе их могут изменить.