В павильоне МЦД откроется площадка для музыкантов

В московской подземке откроется еще одна площадка проекта "Музыка в метро". Она будет располагаться в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы во вторник, 19 марта.
Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что открытие площадки в демонстрационном павильоне МЦД позволит привлечь сюда дополнительных посетителей.
Проект "Музыка в метро" создан Московским метрополитеном и департаментом транспорта при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра. Впервые музыканты выступили в столичной подземке в 2016 году. Первые площадки появились на станциях "Маяковская", "Выставочная" и "Курская".
Четвертый сезон проекта "Музыка в метро" стартовал 7 марта. Отбор исполнителей проходит в два этапа. До 31 марта музыкантам нужно подать заявку на право выступать в столичной подземке.
В заявке надо рассказать о своем творчестве, о жанре исполняемой музыки и о том, какие музыкальные инструменты используются. Во втором этапе конкурсантов ждут прослушивания перед профессиональным жюри.
Первые два диаметра Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2) запустят в конце 2019 – начале 2020 года. Они будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. Курсировать будут поезда "Иволга".
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