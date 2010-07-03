Музыканты отправляют заявки на участие в проекте "Музыка в метро"

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Проект "Музыка в метро" продолжает прием заявок от различных музыкантов на право участвовать в новом сезоне. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Музыка в метро" останавливает даже вечно торопящихся москвичей. Этот проект поддержали такие известные артисты, как Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов. А сейчас идет прием заявок от музыкантов на участие в новом сезоне. Выбирает жюри", – пишет мэр Москвы.

Четвертый сезон проекта "Музыка в метро" стартовал 7 марта. Отбор исполнителей проходит в два этапа. До 31 марта музыкантам нужно подать заявку на право выступать в столичной подземке.

В заявке надо рассказать о своем творчестве, о жанре исполняемой музыки и о том, какие музыкальные инструменты используются. Во втором этапе конкурсантов ждут прослушивания перед профессиональным жюри.

