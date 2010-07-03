Запуск МЦД позволит создать 30 тысяч рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях будут созданы благодаря запуску Московских центральных диаметров (МЦД), говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Получить работу можно будет и на транспортных предприятиях, где появится 31 тысяча новых рабочих мест. К запуску первых двух диаметров требуются машинисты, кассиры и другие специалисты, которые будут обеспечивать работу МЦД", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.



Что изменится с запуском МЦД

Проект МЦД предполагает запуск пяти линий. Первые два диаметра запустят в конце 2019 – начале 2020 года. На Московских центральных диаметрах будет действовать программа лояльности "Город" карты "Тройка". Чтобы стать ее участником, нужно зарегистрировать свою "Тройку" на сайте gorodtroika.ru или в мобильном приложении "Город". За это участники получают бонусы и скидки более чем в шести тысячах торговых точек.

"Иволги", которые будут курсировать по МЦД, оснастят информационными экранами. Эти поезда уже прошли испытания на безопасность. В них стало больше посадочных мест, появились полки для багажа и поручни с зонами "теплого" покрытия.

