Более 150 экскурсий прошло в павильоне МЦД со дня его открытия

Более 150 экскурсий прошло в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала со дня его открытия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Андрея Акимова.
Он отметил, что в павильоне МЦД ежедневно проходят индивидуальные и групповые экскурсии. "Так, павильон посетили экскурсионные группы студентов железнодорожного колледжа и МИИТ. Кроме того, на экскурсии в павильоне побывали рота солдат и несколько групп иностранных туристов. Всего же со дня открытия количество посетителей павильона МЦД уже превысило 73 тысячи человек", – сказал Акимов.
Он добавил, что чаще всего на экскурсиях можно встретить семей с детьми и школьные группы. "На экскурсии можно узнать о преимуществах диаметров и построить на маршрутизаторе новые маршруты, которые после запуска проекта помогут значительно экономить время в пути", – пояснил он.
В павильоне посетители также могут познакомиться с новыми поездами "Иволга" и заглянуть в кабину машиниста поезда. Там для гостей появится возможность с помощью виртуальных очков прокатиться по первым диаметрам. Записаться на экскурсию может любой желающий на сайте "Экскурсии в метро".
Проект МЦД предполагает запуск пяти линий. Первыми откроют МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск".
Диаметры будут работать по графику метро – с 5:30 до 1:00. Поезда будут курсировать в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Следующими запустят МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.
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