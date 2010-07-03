Новые "Иволги" запустили по маршруту Подольск – Царицыно

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Новые поезда "Иволга" запустили по маршруту Подольск – Царицыно, сообщает "Вечерняя Москва".

Составы, предназначенные для обслуживания первых двух Московских центральных диаметров, курсируют между Подольском и Царицыно по будням, уточнили представители ЦППК. По данным компании, "Иволги" отправляются каждые 40 минут. Новые поезда следуют без промежуточных остановок и совершают по 30 рейсов в день. Время в пути по маршруту составляет 22 минуты.

Отмечается, что со станции Царицыно первая "Иволга" отправляется в 06:00, а из Подольска – в 05:20. Время отправления последних рейсов – 23:20 и 22:40 соответственно.

Шестивагонные поезда "Иволга" были спроектированы и собраны на Тверском вагоностроительном заводе. Они на 90% состоят из отечественных комплектующих. Технология пневмоподвешивания обеспечивает составам плавный ход, а также низкий уровень шума и вибрации. Поручни имеют теплое покрытие, над сидениями предусмотрены полки для багажа. Кроме того, в новых поездах предусмотрено 16 мест для зарядки гаджетов с двумя USB-слотами. Составы оборудованы креплениями для велосипедов, системой климат-контроля, Wi-Fi и видеомониторами. Вместимость "Иволги" – порядка двух тысяч человек.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что МЦД-1 и МЦД-2 полностью запустят к 2022 году. График работы МЦД будет таким же, как у метро – с 05:30 до 01:00. Составы будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять–шесть минут в часы пик.