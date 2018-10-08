Двойной заряд: в "Иволгах" для МЦД увеличат количество usb-разъемов

В поездах "Иволга" на Московских центральных диаметрах будет в два раза больше мест для зарядки гаджетов, чем в "Ласточках" на МЦК. В каждом вагоне будет по 16 гнезд с двумя слотами, сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

"При подготовке технического задания на закупку поездов для Московских центральных диаметров, которое департамент транспорта Москвы разрабатывал совместно с АО "Центральная ППК", мы проанализировали востребованность зарядок в поездах "Ласточка" на Московском центральном кольце. В результате пришли к выводу, что в поездах МЦД их должно быть больше. Поэтому в техническом задании на первую партию поездов для диаметров число мест для зарядки гаджетов увеличили в два раза", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, в отличие от поездов "Ласточка", где в вагонах расположено по восемь розеток на 220 Вольт, в поездах "Иволга" будет 16 мест для зарядки гаджетов с двумя USB-слотами.

Без шума и препятствий



Сейчас поезда ЭГ2Тв "Иволги" для Московских центральных диаметров собираются на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ). По заказу перевозчика АО "Центральная ППК" будет изготовлено 24 поезда, состоящих из шести вагонов. Первую партию городских электричек завод передаст компании в IV квартале 2018 года, а все остальные поступят до середины второго квартала 2019 года. Кроме того, 4 октября ТВЗ выиграл конкурс на поставку еще 15 поездов в семивагонном исполнении также для обслуживания пассажиров МЦД.

Новые электропоезда сконструированы специально для поездок на короткие расстояния и рассчитаны на высокий пассажиропоток, поэтому их технические характеристики отличаются от обычных пригородных электропоездов. Например, в "Иволге" не будет тамбуров и межвагонных дверей – пассажиры смогут пройти из головы в хвост состава без препятствий, как в новых метропоездах "Москва".

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Широкие двери – 140 сантиметров – позволят безопасно входить и выходить из вагона. Они будут открываться в двух режимах: автоматически и каждая отдельно при нажатии кнопки (как в "Ласточках" на МЦК).

В вагонах установят мягкие и удобные кресла, развесят видеомониторы, проведут Wi-Fi. От возгорания подвижной состав защитит система автоматического пожаротушения, а за безопасностью проследят камеры видеонаблюдения, которые охватят все пространство вагонов.

Автоматический климат-контроль сделает поездку комфортной независимо от погоды снаружи. А загруженность каждого поезда подсчитают специальные инфракрасные датчики на дверях.

Комфортно в городских электричках будет пассажирам с грудными детьми и велосипедистам. Для родителей в двух туалетных комплексах в первом и последнем вагонах поезда сделают пеленальные столики, а велосипедисты смогут оставить свой транспорт на специальном креплении. Производители также обещают оснастить вагоны крючками для верхней одежды и теплыми поручнями (покрыть металлические держатели специальным материалом, не пропускающим холод металла), держаться можно будет и за подвесные поручни, развешенные вдоль салона.

Для маломобильных пассажиров в головных вагонах отведут специальную зону под размещение пандусов, а все надписи в вагонах продублируют шрифтом Брайля. Кроме того, семивагонные "Иволги" порадуют пассажиров высоким уровнем акустического комфорта.

"Плавный ход и низкий уровень шума при движении обеспечит система пневмоподвешивания и жесткие автосцепные устройства, а также асинхронный привод", – отметил руководитель проекта ЭГ2Тв ТВЗ Сергей Орлов.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сборка первых электропоездов ЭГ2Тв на ТВЗ завершается, остальные вагоны находятся в различной стадии сборки в соответствии с производственным планом.

"Строительство поездов ЭГ2Тв "Иволга" на ТВЗ началось еще в марте 2018 года, тогда была начата сборка первых кузовов", – напомнили в пресс-службе ТВЗ.

Через всю Москву



Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Они свяжут столицу и города ближнего Подмосковья. Пассажиры смогут доехать без пересадки от Одинцова до Лобни и от Нахабино до Подольска. График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00.

Диаметральные маршруты планируется интегрировать в остальную городскую транспортную систему, для пассажиров будет разработана удобная билетная система. При оплате проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка".

В целом, по подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Связь с другими рельсами



Связь с другими рельсами

Диаметральные маршруты будут интегрированы со станциями метро, МЦК и железнодорожными платформами. Так, с МЦД "Одинцово – Лобня" пассажиры смогут сделать 12 пересадок на метро, МЦК и радиальные железнодорожные направления. Всего на этом маршруте у поездов будет 28 остановок.

А на линии Нахабино – Подольск будет 38 остановок и самое большое количество пересадок – 15. В том числе на четыре станции строящейся Большой кольцевой линии: "Шереметьевскую", "Ржевскую", "Текстильщики" и "Печатники".