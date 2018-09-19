Новые "Иволги": чем поезда для МЦД отличаются от обычных электричек?

Тверской вагоностроительный завод заканчивает (входит в состав АО "Трансмашхолдинг") изготовление первых поездов ЭГ2Тв "Иволга" для одного из Московских центральных диаметров. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе предприятия. А до конца года соберут еще двенадцать таких составов.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

"В настоящее время заканчивается изготовление первых составов, остальные вагоны находятся в различной стадии сборки в соответствии с производственным планом. Строительство поездов ЭГ2Тв "Иволга" на ТВЗ началось еще в марте 2018 года, тогда была начата сборка первых кузовов", – напомнили в пресс-службе ТВЗ.

Согласно контракту, который заключило предприятие, до конца 2018 года на заводе запланированы к выпуску 15 шестивагонных электропоездов серии ЭГ2Тв. А до конца третьего квартала 2019 года в цехах соберут еще девять составов, в соответствии с контрактом. Таким образом, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) получит 24 новых поезда за 15,6 миллиарда рублей.

Кроме того, все поезда пройдут испытания и обкатку на других направлениях Московской железной дороги. ЦППК планирует начать тестирование первых электропоездов ЭГ2Тв в декабре.

"Согласно плану-графику, первые поезда "Иволга" для МЦД будут поставлены ЦППК в декабре. Они будут обкатываться и вводиться в эксплуатацию. Кроме того, эти поезда будут ездить по выделенным ночным маршрутам без пассажиров. В процессе откатки будет проходить доналадка поездов", – рассказал журналистам директор по операционной деятельности компании-перевозчика Владимир Козлов.

Однако пока нет точной информации, на каких линиях пройдут испытания городской электрички. В настоящее время маршруты для тестирования находятся на стадии проработки.

Без шума и дверей





Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Шестивагонные поезда "Иволги" порадуют пассажиров высоким уровнем акустического комфорта. "Плавный ход и низкий уровень шума при движении обеспечит система пневмоподвешивания и жесткие автосцепные устройства, а также асинхронный привод", – сообщил порталу Москва 24 руководитель проекта ЭГ2Тв ТВЗ Сергей Орлов.

При этом в вагонах установят мягкие и удобные кресла. Пассажиры смогут пройти из головы в хвост состава без препятствий – вагоны будут соединены сквозным проходом, как в новых метропоездах "Москва". Широкие двери в вагон облегчат посадку и высадку пассажиров. Они могут открываться в двух режимах: автоматически, либо каждая отдельно при нажатии кнопки, как в "Ласточках", которые ходят по МЦК.

В салонах развесят видеомониторы, проведут Wi-Fi, а для подзарядки гаджетов установят USB-розетки. От возгорания в подвижном составе защитит система автоматического пожаротушения, за безопасностью проследит система видеонаблюдения, которая охватит все пространство салонов. Автоматический климат-контроль сделает поездку комфортной независимо от погоды снаружи. А загруженность каждого поезда подсчитают специальные инфракрасные датчики на дверях.

Дом для поездов





Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Обслуживаться электропоезда для диаметров будут в моторвагонном депо "Нахабино". Это депо, по словам Владимира Козлова, станет базовым для электропоездов проекта МЦД – в последних числах августа завершился первый этап его модернизации. В цехах заменили кровлю и натянули страховочные тросы для слесарей, которые обслуживают оборудование, расположенное на крыше электропоездов.

Позаботились также о комфортном отдыхе машинистов: сделали ремонт в десяти комнатах отдыха локомотивных бригад, обновили мебель и установили кондиционеры. Кроме того, на территории депо созданы дополнительные парковки для автомобилей сотрудников, футбольное поле и зона отдыха. Полностью цеха в депо "Нахабино" модернизируют через год, сообщила пресс-служба ЦППК.

Дополнительные пути



Для запуска дополнительных поездов по первому центральному диаметру строится третий главный путь от станции Одинцово до Рабочего поселка. Открыть его планируют до конца этого года. На линии построили и открыли в конце августа новые платформы на остановочных пунктах Баковка, Сетунь и Немчиновка Белорусского направления МЖД. Платформы оборудовали навесами от осадков, установили мощные светильники и поставили скамейки.

В следующем году должна завершиться прокладка третьего и четвертого пути от Москвы-товарной-Смоленской до станции Фили и четвертого главного пути от Одинцова до Рабочего поселка.

"Работы по строительству дополнительных главных путей и реконструкции станций от Одинцова до Белорусского вокзала закончатся в 2019 году", – сказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" по вопросам строительного комплекса Олег Тони на открытии новой платформы Окружная Савеловского направления Московской железной дороги.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

По словам железнодорожника, после завершения строительства дополнительных главных путей от Одинцова до Белорусского вокзала, начнется прокладка третьего и четвертого главного пути от Белорусского вокзала до Савеловского и от Савеловского вокзала до Лобни.



Олег Тони "В рамках проекта плана развития Савеловско-Смоленского диаметра с 2020 года планируется проложить третий и четвертый пути параллельно существующим, а также построить вторую островную платформу на станции Окружная".

По его словам, строительство этих объектов позволит одновременно пустить как существующие пригородные маршруты ЦППК и "Аэроэкспрессы", так и обеспечить движение поездов по Московским центральным диаметрам, не меняя при этом сложившийся график движения. В планах РЖД – начать строительство дополнительных путей от Белорусского вокзала через Савеловский до Лобни в 2020 году. А завершиться оно должно через пять лет, однако в компании не исключают, что к строительным работам могут приступить раньше – уже в 2019 году, а проектом займутся до конца года.

Первые диаметры



Московские центральные диаметры свяжут столицу и область уже в следующем году. Первые два маршрута столичные власти совместно с железнодорожниками планируют подготовить уже к концу 2019 – началу 2020 года. Пассажиры смогут доехать без пересадки от Одинцова до Лобни и от Нахабино до Подольска. На участках будет действовать единая билетная система.

"Специальный репортаж": "Метро в диаметре"



График работы синхронизируют с метрополитеном: поезда будут ходить с 05:30 до 01:00, а в часы пик интервал составит всего пять-шесть минут. Жители подмосковных городов смогут сократить время на дорогу в Москву в два раза.

Диаметральные маршруты будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. Так с МЦД от Одинцова до Лобни пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две – на МЦК и две – на радиальные железнодорожные направления.

"Москва в цифрах": Московские центральные диаметры



А на линии Нахабино – Подольск будет 13 пересадок на метро, шесть – на радиальные железнодорожные направления и две на МЦК. Кроме того, со второго диаметра пассажиры смогут пересесть на четыре станции строящейся Большой кольцевой линии: "Шереметьевскую", "Ржевскую", "Текстильщики" и "Печатники".