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Москва 24

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18 октября, 00:01

Без микробов. В "Иволгах" установят систему обеззараживания воздуха

транспорт строительство МЦД

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новые электропоезда "Иволга" оснастят системой обеззараживания воздуха для защиты пассажиров от вирусов в сезон простудных заболеваний. Об этом порталу Москва 24 рассказал ведущий эксперт конструкторского бюро "Пассажирское вагоностроение" (филиал "ТМХ Инжиниринг") Иван Ермишкин.

"Иволга" – первый отечественный электропоезд, в котором устанавливаются приборы, обеззараживающие воздух с помощью ультрафиолетовых ламп. Они практически полностью очищают воздух от вредоносных микроорганизмов", – отметил Ермишкин.

Он напомнил, что подобная очистка воздуха применяется в новейших вагонах метро и вагонах поездов дальнего следования. Теперь о здоровье пассажиров решили позаботиться и в будущих городских электричках "Иволга", которые пойдут по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск".

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

"Система климат-контроля, устанавливаемая на электропоездах ЭГ2Тв ("Иволга"), рассчитана на подачу свежего воздуха снаружи. Зимой на каждого человека будет поставляться десять "кубов" воздуха. Однако чтобы не было большого перепада температур, этот воздух в камере климатической установки смешивается с воздухом, который забирается из салона. Если поедут люди больные, зараженные инфекцией, то их вирусы будут распространяться по всему вагону, поэтому решили поставить установку, обеззараживающую воздух", – пояснил Иван Ермишкин.

Идея весьма актуальна, поскольку в эпидемиологически опасные периоды и межсезонье полные вагоны поездов – идеальный рассадник заразы, отметил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров.

"В период эпидемии опасность заражения гриппом в электропоездах – так же, как и в автобусах, троллейбусах – очень высока. В этом и есть главная опасность гриппа – в том, что люди находятся в замкнутом пространстве и друг от друга заражаются вирусом. Варианты избежать болезни: сидеть дома либо устанавливать системы обеззараживания воздуха в салонах. А еще эффективный способ спастись от гриппа – сделать прививку", – подчеркнул эксперт.

Теплые руки


Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В новом электропоезде для стоячих пассажиров сделали более высокий уровень комфорта – в частности, у них не замерзнут руки от металлических поручней.

"Поручни будут с теплым покрытием, чтобы от металла не мерзли руки. Такое покрытие нам предложили сделать в Дептрансе Москвы", – пояснил конструктор "ТМХ Инжиниринг".

Он напомнил, что в вагонах будет двухъярусная система поручней. "За одну перекладину смогут держаться высокие люди, а для людей невысоких разместили висячие поручни с теплым покрытием", – отметил Иван Ермишкин.

Российский продукт


Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новые поезда являются полностью российским продуктом. По словам гендиректора Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) Андрея Соловья, более 90 процентов их конструкции – из отечественных компонентов. Поезда смогут вмещать до двух тысяч человек: сидя поедут 340 пассажиров, остальные – стоя.

Все составы оборудуют креплениями для велосипедов, туалетными комнатами с пеленальными столиками, видеомониторами, а также USB-розетками – в вагонах будет по 16 мест для зарядки гаджетов.

Увидеть и оценить "Иволгу" москвичи и гости столицы в скором времени смогут на Киевском вокзале. Как рассказала журналистам пресс-секретарь департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алена Еремина, макет вагона поезда установят в демонстрационном павильоне.

В столице готовятся испытывать новые поезда "Иволга"


"В полноразмерном макете установят крепления для колясок и велосипедов, теплые поручни, три вида обивки сидений, из которых пассажиры смогут выбрать понравившийся и проголосовать за него", – сообщила она.

В демонстрационном вагоне также установят "кабину машиниста" – аттракцион виртуальной реальности. "В ней каждый сможет почувствовать себя машинистом поезда и прокатиться по МЦД-1 и МЦД-2", – добавила представитель Дептранса.

Прибытие в Москву


Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Первые две "Иволги" построены. В начале декабря их поставят в Щербинку, где на специальном железнодорожном кольце проводятся испытания поездов. До конца года ЦППК получит еще 15 поездов, а остальные придут уже в 2019-м.

Запустят поезда по московским центральным диаметрам в конце 2019 – начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00. А для удобной интеграции диаметров с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка".

Реализация проекта МЦД, по подсчету экспертов, разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12 процентов.

Казанцева Светлана

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