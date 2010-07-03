МЦД-1 и МЦД-2 полностью запустят к 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первую и вторую линию Московских центральных диаметров планируют полностью закончить к 2022 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы планируем до конца года на действующих линиях запустить МЦД-1 и МЦД-2, сократив интервал и параллельно строя дополнительные пути, полноценную связку – второй этап МЦД-1 и МЦД-2, где-то к 2022 году завершить строительство с учетом дополнительных путей", – цитирует его Агентство "Москва".

Всего запустят пять диаметров. МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" должны заработать в конце 2019 – начале 2020 года. График работы МЦД выстроят, как в метро – с 5:30 до 1:00. Составы будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик.

Ездить по диаметрам будут поезда "Иволга". Оплатить проезд можно будет "Тройкой". Кроме того, на МЦД добавят возможность оплаты картами с функцией PayPass и PayWave, а также с помощью Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay на смартфонах.