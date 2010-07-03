МЦД-1 и МЦД-2 полностью запустят к 2022 году

Первую и вторую линию Московских центральных диаметров планируют полностью закончить к 2022 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы планируем до конца года на действующих линиях запустить МЦД-1 и МЦД-2, сократив интервал и параллельно строя дополнительные пути, полноценную связку – второй этап МЦД-1 и МЦД-2, где-то к 2022 году завершить строительство с учетом дополнительных путей", – цитирует его Агентство "Москва".
Всего запустят пять диаметров. МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" должны заработать в конце 2019 – начале 2020 года. График работы МЦД выстроят, как в метро – с 5:30 до 1:00. Составы будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик.
Ездить по диаметрам будут поезда "Иволга". Оплатить проезд можно будет "Тройкой". Кроме того, на МЦД добавят возможность оплаты картами с функцией PayPass и PayWave, а также с помощью Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay на смартфонах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.