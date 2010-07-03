В "Иволгах" появятся камеры видеонаблюдения

Поезда "Иволга", которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД), оборудуют камерами видеонаблюдения. Об этом заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Видеозапись с камер будет передаваться в режиме онлайн на пульт управления в кабине машиниста, чтобы при необходимости он мог оперативно отреагировать на ситуацию. Также по запросу данные могут быть переданы сотрудникам правоохранительных органов", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.
Также каждый поезд будут сопровождать сотрудники охраны. В поездах будет работать система обеззараживания воздуха. Отмечается, что в "Иволгах" есть крепления для велосипедов, бесплатный Wi-Fi, по 16 USB-розеток в каждом вагоне.
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В "Иволгах" установят информационные экраны, на которых будут показывать сообщения об изменениях в работе общественного транспорта, справочную информацию о транспорте, погоду, анонсы мероприятий, новости. Текст сообщения можно будет прочитать на экране, без звука, и в каждом вагоне поезда будет по четыре таких устройства.
Первые два диаметра Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2) планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Курсировать по ним будут поезда "Иволга". Диаметры будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения не превысят 5-6 минут в час пик.
Третий маршрут МЦД запустят в конце 2021 – начале 2022 года. Жители Химок смогут добраться до центра Москвы вдвое быстрее. Время в пути до первой пересадочной станции Ховрино-2 составит 5 минут.
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