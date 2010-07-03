Инфраструктуру четырех вокзалов Москвы объединят

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Инфраструктуру Курского, Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов объединят в рамках проекта по созданию Московских центральных диаметров (МЦД), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллина.

"У нас очень был сложный участок соединения Курского железнодорожного вокзала и площади трех вокзалов. У нас там узкое место, из-за которого сложно эксплуатировать МЦД-2 Нахабино – Подольск", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

По словам заммэра, все проектные решения найдены, строители уже приступили к работе. К настоящему моменту четыре маршрута МЦД определены, пятый находится в проработке.

Хуснуллин уточнил, что суммарно это позволит получить в Москве и области 222 станции наземного метро.

"Если этот проект реализуется, а мы уверены, что он реализуется, то у нас в радиусе Москвы и ближайшего Подмосковья будет 450 станций", – подчеркнул заммэра.

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Диаметры будут работать по графику метро – с 5:30 до 1:00.

Интервалы между поездами составят пять-шесть минут в часы пик. В дальнейшем будут запущены МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 – от Апрелевки до Железнодорожного.

Ранее Хуснуллин сообщил, что строительство железнодорожной ветки, чтобы соединить Киевское и Смоленское направления МЖД, планируют завершить до конца 2022 года. Участок с четырьмя новыми станциями войдет в состав МЦД-4.