Более 100 сотрудников ЦППК допустили к управлению поездами "Иволга"

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Более 100 сотрудников ЦППК получили сертификаты о допуске к работе на поездах Московских центральных диаметров "Иволга", рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.

Сертификаты выданы машинистам и помощникам машинистов после обучающего курса в учебном центре Тверского вагоностроительного завода, где производятся новые поезда.

В течение пяти дней сотрудники локомотивных бригад посещают семинары в учебном центре и проходят тестирование на знание курса. На практических занятиях машинисты совершают пробные поездки под руководством инженеров центра.

Решение о выдаче сертификата принимается с учетом результатов тестовой поездки и баллов за знание теории. Полученный документ подтверждает готовность машинистов и помощников машинистов управлять поездами "Иволга".

Сейчас такие поезда курсируют между Москвой и станциями Одинцово и Усово. После запуска МЦД "Иволги" будут ходить на участках Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, запуск которых намечен на конец 2019 – начало 2020 года.

Первые два диаметра будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.