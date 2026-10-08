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08 октября, 19:52

Мэр Москвы

Собянин обозначил сроки внесения предложений по кандидатурам в Мосгоризбирком

Фото: mosgorizbirkom.ru

Сергей Собянин подписал указ о сроках внесения предложений по кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии. Документ появился на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно указу, предложения принимаются с 08:00 22 октября до 15:45 20 ноября 2026 года. Сообщение о сроках и порядке внесения предложений будет опубликовано в журнале "Вестник Москвы" и на официальном сайте мэра.

За выполнением указа будет следить заммэра Наталья Сергунина.

Ранее после летнего перерыва возобновила деятельность Мосгордума. Первое заседание осенней сессии 30 сентября открыл председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Всего депутаты рассмотрели 12 вопросов.

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