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19 сентября, 19:48

Политика

Мария Киселева отметила удобство и скорость электронного голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронное голосование в Москве – это удобно и быстро. Об этом Агентству "Москва" сообщила депутат Мосгордумы, синхронистка, чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Мария Киселева.

"Голосование – это наша ответственность, наш выбор, и каждый голос очень важен. Нам же важно, в какой стране мы живем и в какой стране мы будем жить. Чтобы наш голос учитывался, мы просто обязаны голосовать, это наше волеизъявление", – отметила она.

Киселева подчеркнула, что электронная форма голосования – это удобно, особенно в современном мире с его быстрыми темпами и ценностью времени. Она добавила, что такой способ голосования позволяет отдать свой голос из любой точки.

Кроме того, она указала, что сама хотела протестировать терминалы электронного голосования и впервые воспользовалась таким, убедившись в удобстве, простоте и скорости.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях проходит в России до 20 сентября. Владимир Путин и Сергей Собянин уже проголосовали. Они предпочли онлайн-формат.

Всего в голосовании в Москве приняли участие уже более 2,8 миллиона человек. При этом 2,5 миллиона выбрали голосование онлайн на elec.mos.ru или через терминал на избирательном участке. При помощи бумажных бюллетеней проголосовали около 300 тысяч человек.

В России явка на выборы составила 39,4% к вечеру 19 сентября

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