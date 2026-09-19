Онлайн-голосование на выборах продолжается на mos.ru в круглосуточном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Онлайн-голосование на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино продолжается в круглосуточном режиме: отдать свой голос можно на elec.mos.ru до 19:59 20 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Избирательные участки второго дня голосования закрылись в 20:00. При этом дистанционное электронное голосование продолжается. Отдать свой голос могут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.

Для участия необходимо открыть страницу голосования с компьютера, смартфона или планшета с доступом в интернет. Далее нужно авторизоваться, нажать на кнопку "Перейти к голосованию" и подтвердить свое участие, введя проверочный код из СМС. Если поступит звонок, то кодом будут последние четыре цифры номера телефона, с которого был сделан вызов.

Перед началом голосования важно ознакомиться с его процедурой. Столичным избирателям, участвующим в голосовании за депутатов Госдумы, будут предоставлены два бюллетеня. В каждом из них нужно будет выбрать один вариант и подтвердить свой выбор, нажав кнопку "Проголосовать".

Жители района Щукино получат дополнительный бюллетень для голосования за муниципальных депутатов. В этом бюллетене необходимо отметить от одного до трех кандидатов и также нажать на кнопку "Проголосовать".

Чтобы доступ к elec.mos.ru был надежным, рекомендуется использовать "Яндекс Браузер". Также можно установить отечественные сертификаты безопасности на устройство. Система электронного голосования может запросить отключение VPN и расширений браузера, которые блокируют всплывающие окна.

В последний день выборов, 20 сентября, онлайн-голосование будет доступно до 19:59. Избирательные участки откроются в 08:00 и будут работать до 20:00. Отдать голос при помощи терминала электронного голосования можно на любом участке, до которого удобно добраться, а получить традиционные бюллетени – только на участке по адресу постоянной регистрации.

Граждане, голосующие в Москве в электронном формате, могут принять участие в акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов", получить специальные призы, а также выиграть от 1 до 50 тысяч призовых баллов.

Их можно обменять на баллы "Мосбилета", скидочные промокоды и другие предложения от партнеров программы, включая аптеки, магазины, кафе и рестораны. Также их можно использовать для пополнения транспортной карты "Тройка" или отправить на благотворительность.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и продлится до 20 сентября. Среди проголосовавших – Владимир Путин, Сергей Собянин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и многие другие.